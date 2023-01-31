«Интер» и «Аталанта» встретятся в матче 1/4 финала Кубка Италии. Игра состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Пять последних очных матчей: две победы «Интера», три ничьих.

В последний раз команды встречались 13 ноября 2022 года – «Интер» победил в гостях со счетом 3:2. Дубль сделал Эдин Джеко.

Коэффициенты:

Победа Интера – 1.98

Ничья – 3.75

Победа Аталанты – 4.20

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Интер – Аталанта

Во сколько смотреть матч Интер – Аталанта