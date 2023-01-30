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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Интер» – «Аталанта»: 1/4 финала Кубка Италии, 31 января 2023

    «Интер» и «Аталанта» встретятся в матче 1/4 финала Кубка Италии. Игра состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    Пять последних очных матчей: две победы «Интера», три ничьих.

    В последний раз команды встречались 13 ноября 2022 года – «Интер» победил в гостях со счетом 3:2. Дубль сделал Эдин Джеко.

    Коэффициенты:

    • Победа Интера – 1.98
    • Ничья – 3.75
    • Победа Аталанты – 4.20

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Интер – Аталанта

    Во сколько смотреть матч Интер – Аталанта

    Источник: «Бомбардир»

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