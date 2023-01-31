«Интер» и «Аталанта» встретятся в матче 1/4 финала Кубка Италии. Игра состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
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Интер: Андре Онана – Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Данило Д'Амброзио – Робин Госенс, Генрих Мхитарян, Кристьян Асллани, Роберто Гальярдини, Дензел Дюмфрис – Хоакин Корреа, Лаутаро Мартинес.
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Аталанта: Хуан Муссо – Джорджо Скальвини, Хосе Луис Паломино, Берат Джимшити – Йоаким Меле, Тен Копмейнерс, Эдерсон Лоуренсо, Ханс Хатебур – Жереми Бога, Адемола Лукман, Дуван Сапата.
Пять последних очных матчей: две победы «Интера», три ничьих.
В последний раз команды встречались 13 ноября 2022 года – «Интер» победил в гостях со счетом 3:2. Дубль сделал Эдин Джеко.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: обе забьют – да
Где смотреть матч Интер – Аталанта