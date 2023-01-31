«Интер» и «Аталанта» встретятся в матче 1/4 финала Кубка Италии.

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Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Пять последних очных матчей: две победы «Интера», три ничьих.

Матч пройдет во вторник, 31 января.

Игру в прямом эфире покажет Okko Спорт.

Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Интер» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды составляет 1,98. На ничью можно поставить за 3,75. На выигрыш «Аталанты» – за 4,20.

Где смотреть матч Интер – Аталанта

Прогноз на матч Интер – Аталанта