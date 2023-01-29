Кубок Англии. «Ливерпуль» вылетел от «Брайтона», пропустив на 92-й минуте

«Ливерпуль» проиграл в 1/16 финала Кубка Англии «Брайтону». Решающий гол в компенсированное время забил Каору Митома.

«Брайтон» не проиграл в пятом матче подряд. У «Ливерпуля» в последних шести встречах одна победа.

«Ливерпуль» проиграл «Брайтону» второй раз за январь.

Англия. Кубок. 1/16 финала

Брайтон – Ливерпуль – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Эллиот, 30; 1:1 – Данк, 39; 2:1 – Митома, 90+2.

Календарь Кубка Англии

Результаты Кубка Англии

Получи до 10 000 рублей за регистрацию