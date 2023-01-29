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    Кубок Англии. «Ливерпуль» вылетел от «Брайтона», пропустив на 92-й минуте

    «Ливерпуль» проиграл в 1/16 финала Кубка Англии «Брайтону». Решающий гол в компенсированное время забил Каору Митома.

    «Брайтон» не проиграл в пятом матче подряд. У «Ливерпуля» в последних шести встречах одна победа.

    «Ливерпуль» проиграл «Брайтону» второй раз за январь.

    Англия. Кубок. 1/16 финала

    Брайтон – Ливерпуль – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Эллиот, 30; 1:1 – Данк, 39; 2:1 – Митома, 90+2.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100112

      zigbert 22 минуты назад

      Оригинальный гол получился у Митомы. Матч больше ничейный. В конце матча игроки Ливерпуля несколько раз сыграли грубо.

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