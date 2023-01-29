Adidas не разорвал контракт только с одним российским игроком

Немецкий бренд спортивной экипировки Adidas разорвал контракты почти со всеми российскими игроками. Соглашение с компанией продолжает действовать только у полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.
Ранее Adidas сотрудничал со многими российскими футболистами: Денисом Гулшаковым, Маринато Гилерме, Александром Соболевым, Ильзатом Ахметовым, Зелимханом Бакаевым и другими.
Тем, с кем контракт разорван, выплачена компенсация.
- Соглашение с Миранчуком действует еще 3 года.
- У Миранчука 6 результативных действий в сезоне Серии А – максимум в «Торино».
- Игрок принадлежит «Аталанте».
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Источник: «РБ Спорт»