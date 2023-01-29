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    Adidas не разорвал контракт только с одним российским игроком

    Немецкий бренд спортивной экипировки Adidas разорвал контракты почти со всеми российскими игроками. Соглашение с компанией продолжает действовать только у полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

    Ранее Adidas сотрудничал со многими российскими футболистами: Денисом Гулшаковым, Маринато Гилерме, Александром Соболевым, Ильзатом Ахметовым, Зелимханом Бакаевым и другими.

    Тем, с кем контракт разорван, выплачена компенсация.

    • Соглашение с Миранчуком действует еще 3 года.
    • У Миранчука 6 результативных действий в сезоне Серии А – максимум в «Торино».
    • Игрок принадлежит «Аталанте».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Кто носит фирму адидас тот родину продаст. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +16781

      NewLife 1 час назад

      Кто носит форму адидас, тому любая девка даст)

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