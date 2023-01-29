Adidas не разорвал контракт только с одним российским игроком

Немецкий бренд спортивной экипировки Adidas разорвал контракты почти со всеми российскими игроками. Соглашение с компанией продолжает действовать только у полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

Ранее Adidas сотрудничал со многими российскими футболистами: Денисом Гулшаковым, Маринато Гилерме, Александром Соболевым, Ильзатом Ахметовым, Зелимханом Бакаевым и другими.

Тем, с кем контракт разорван, выплачена компенсация.

Соглашение с Миранчуком действует еще 3 года.

У Миранчука 6 результативных действий в сезоне Серии А – максимум в «Торино».

Игрок принадлежит «Аталанте».

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