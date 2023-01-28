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«Манчестер Сити» в 1/16 финала Кубка Англии переиграл дома «Арсенал». Гол у защитника Натана Аке.
Лондонцы проиграли в официальном матче впервые с ноября.
«Арсенал» проиграл «Сити» шесть матчей подряд.
Англия. Кубок. 1/16 финала
Манчестер Сити – Арсенал – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Аке, 64.
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