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    Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел лидера АПЛ «Арсенал» (1:0)

    «Манчестер Сити» в 1/16 финала Кубка Англии переиграл дома «Арсенал». Гол у защитника Натана Аке.

    Лондонцы проиграли в официальном матче впервые с ноября.

    «Арсенал» проиграл «Сити» шесть матчей подряд.

    Англия. Кубок. 1/16 финала

    Манчестер Сити – Арсенал – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Аке, 64.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      kagansky_777 4 минуты назад

      Да сколько можно пихать эту рекламу букмекеров везде???!!! Из каждого угла. Надолела! Мужики, лучше найдите в яндексе сервис по фразе: бронзовый прогноз. Дают прогнозы на спорт уже 10 лет! На первом месте выходит. Доверять можно! Проверено временем.

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      Рейтинг: +1315

      сутулая собака и лисы 42 минуты назад

      репетиция перед боем.

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      Рейтинг: +2175

      Maxi_7 1 час назад

      Обидно, конечно, Сити на победу явно не наиграл... матч был откровенно говоря ничейным, соответственно ничья была бы справедливым результатом, но лучше уж тут проиграть, чем в АПЛ. Надеюсь Артета извлечёт пользу из этого матча.

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