Тюкавин: «Не поеду в Питер. «Динамо» – мой родной клуб, я отсюда не уеду!»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью фигуристке Евгении Медведевой заявил, что не покинет «Динамо».
«Тебе не нравится Питер? Ну все, теперь не поеду туда. «Динамо» – мой родной клуб, я отсюда не уеду!» – сказал Тюкавин.
- Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Зенит».
- 20-летний игрок стоит 7 миллионов евро.
- У Тюкавина контракт до 2024 года.
- В сезоне РПЛ у Тюкавина 16 матчей, 5 голов, 3 ассиста.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова