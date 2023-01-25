Тюкавин: «Не поеду в Питер. «Динамо» – мой родной клуб, я отсюда не уеду!»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью фигуристке Евгении Медведевой заявил, что не покинет «Динамо».

«Тебе не нравится Питер? Ну все, теперь не поеду туда. «Динамо» – мой родной клуб, я отсюда не уеду!» – сказал Тюкавин.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Зенит».

20-летний игрок стоит 7 миллионов евро.

У Тюкавина контракт до 2024 года.

В сезоне РПЛ у Тюкавина 16 матчей, 5 голов, 3 ассиста.

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