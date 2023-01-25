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    Тюкавин: «Не поеду в Питер. «Динамо» – мой родной клуб, я отсюда не уеду!»

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью фигуристке Евгении Медведевой заявил, что не покинет «Динамо».

    «Тебе не нравится Питер? Ну все, теперь не поеду туда. «Динамо» – мой родной клуб, я отсюда не уеду!» – сказал Тюкавин.

    • Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Зенит».
    • 20-летний игрок стоит 7 миллионов евро.
    • У Тюкавина контракт до 2024 года.
    • В сезоне РПЛ у Тюкавина 16 матчей, 5 голов, 3 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 18:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16869

      Barmaleushka 13 минут назад

      Кому интересно знать куда ты там не поедешь .

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