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    Роналду занял 51-е место в рейтинге лучших игроков 2022 года по версии The Guardian

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в топ-50 лучших футболистов 2022 года по версии The Guardian.

    Английское издание поставило 37-летнего португальца на 51-е место в своем ежегодном топ-100 лучших игроков года.

    The Guardian уже опубликовал имена игроков, занявших места с 41-го по 100-е. Полный рейтинг появится в пятницу.

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    Источник: The Guardian

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