Роналду занял 51-е место в рейтинге лучших игроков 2022 года по версии The Guardian

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в топ-50 лучших футболистов 2022 года по версии The Guardian.
Английское издание поставило 37-летнего португальца на 51-е место в своем ежегодном топ-100 лучших игроков года.
The Guardian уже опубликовал имена игроков, занявших места с 41-го по 100-е. Полный рейтинг появится в пятницу.
- «Аль-Наср» сделал Роналду самым высокооплачиваемым футболистом в истории.
- 5 февраля Роналду исполнится 38 лет.
- До «Аль-Насра» он выступал за «Реал», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».
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Источник: The Guardian