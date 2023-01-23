Боец Чимаев отреагировал на сожжение Корана в Швеции

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал акцию сожжения Корана в Стокгольме.

21 января сторонники ультраправой партии «Жесткий курс» провели митинг возле посольства Турции в Стокгольме. В его ходе был публично сожжен Коран – священная книга мусульман.

Лидер «Жесткого курса» – Расмус Палудан.

«Палудан – террорист. Я мусульманин, но не выступал против чужой религии. Я не позволял себе такого, что позволил себе Палудан.

Мы не должны молчать. Вы называете нас братьями, поэтому проявите уважение. Почему вы позволяете Палудану так поступать?» – написал Чимаев в социальной сети.

28-летний спортсмен – уроженец Чечни.

Чимаев не потерпел в UFC ни одного поражения (всего 12 боев).

Боец постоянно проживает в Стокгольме.

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