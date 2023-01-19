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    «В футболе люди падают на колени друг перед другом. Посмешище». Трeхкратный чемпион мира по хоккею – об акции BLM

    Трeхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко, комментируя проведение акции в поддержку ЛГБТ перед матчем НХЛ между «Филадельфией» и «Анахаймом», раскритиковал аналогичные действия в футболе.

    «Не то чтобы я удивлeн, что подобная акция докатилась до хоккея... Возьмите для примера футбол. Там уже люди падают на колени друг перед другом.

    Да я могу встать на колени только перед Богом и матерью! Или же перед девушкой, чтобы сделать ей предложение руки и сердца.

    А так – это посмешище. Нет никакого уважения. То же касается акции в поддержку ЛГБТ. Я достаточно жeсток в этом плане», – заявил Терещенко.

    • Акция с преклонением колена объясняется борьбой с расизмом в рамках движения BLM.
    • Поддержка ЛГБТ перед матчем «Филадельфия» – «Анахайм» вызвала резонанс из-за отказа российского хоккеиста Ивана Проворова надевать разминочную форму радужного цвета.

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    Источник: RT

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +880

      SLADE2019 2 часа назад

      Не пора ли завязывать с подобными комментариями. Тем более хоккеистов на футбольном ресурсе. Кто хочет становится, кто хочет нет. Мотивы отказа у каждого свои. А пиар-акции подобных Терещенко, никому неинтересны. Не встанешь - молодец ты наш жесткий.

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      Рейтинг: +100549

      sv1969 > SLADE2019 2 часа назад

      Надо вообще завязывать писать про ЭТО!

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      Рейтинг: +81

      AlexanderFCSM > SLADE2019 53 минуты назад

      почему бы не писать? пускай молодежь наша видит, что это не норма, есть нормальные русские мужики которые это на хъю вертели

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