«В футболе люди падают на колени друг перед другом. Посмешище». Трeхкратный чемпион мира по хоккею – об акции BLM

Трeхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко, комментируя проведение акции в поддержку ЛГБТ перед матчем НХЛ между «Филадельфией» и «Анахаймом», раскритиковал аналогичные действия в футболе.

«Не то чтобы я удивлeн, что подобная акция докатилась до хоккея... Возьмите для примера футбол. Там уже люди падают на колени друг перед другом.

Да я могу встать на колени только перед Богом и матерью! Или же перед девушкой, чтобы сделать ей предложение руки и сердца.

А так – это посмешище. Нет никакого уважения. То же касается акции в поддержку ЛГБТ. Я достаточно жeсток в этом плане», – заявил Терещенко.

Акция с преклонением колена объясняется борьбой с расизмом в рамках движения BLM.

Поддержка ЛГБТ перед матчем «Филадельфия» – «Анахайм» вызвала резонанс из-за отказа российского хоккеиста Ивана Проворова надевать разминочную форму радужного цвета.

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