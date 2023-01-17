СКА сыграет с ЦСКА в форме, посвященной годовщине прорыва блокады Ленинграда

ХК СКА сообщил, что матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА проведет в специальной форме. На ней будет нашивка в память о прорыве блокады Ленинграда, который случился 18 января 80 лет назад.

«В 2023 году отмечается 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. 18 января 1943 года в ходе операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились в районе Шлиссельбурга и прорвали окружение Ленинграда. Год спустя – 27 января 1944-го наш город был полностью освобожден от фашистской блокады.

В память об этих трагических и героических днях хоккеисты СКА каждый год в январе выходят на лeд в форме «Ленинград», которая была создана специально к 70-летию освобождения города. Сегодня команда сыграет в этом комплекте в армейском дерби», – написали петербуржцы.

Матч в Москве начнется в 19:30 по Москве.

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