Тюкавин не покинет «Динамо» этой зимой

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что футболист не уйдет из столичного клуба этой зимой.
«Костя на сборах с командной, тренируется, все отлично. У него контракт. Зимой мы никуда не собираемся, ничего не рассматриваем. Как и любой футболист, Костя выполняет свой контракт. А кому и где играть... Я всегда говорил, что за результат отвечает тренер», — сказал Сафонов.
- 20-летний игрок стоит 7 миллионов евро.
- У Тюкавина контракт до 2024 года.
- В сезоне РПЛ у Тюкавина 16 матчей, 5 голов, 3 ассиста.
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Источник: «Спорт-Экспресс»