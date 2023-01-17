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    Тюкавин не покинет «Динамо» этой зимой

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что футболист не уйдет из столичного клуба этой зимой.

    «Костя на сборах с командной, тренируется, все отлично. У него контракт. Зимой мы никуда не собираемся, ничего не рассматриваем. Как и любой футболист, Костя выполняет свой контракт. А кому и где играть... Я всегда говорил, что за результат отвечает тренер», — сказал Сафонов.

    • 20-летний игрок стоит 7 миллионов евро.
    • У Тюкавина контракт до 2024 года.
    • В сезоне РПЛ у Тюкавина 16 матчей, 5 голов, 3 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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