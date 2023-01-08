Это’О прокомментировал провал тестов на возраст игроками юниорской сборной Камеруна

Глава Камерунской федерации футбола Самуэль Это’О отреагировал на информацию, что ряд игроков юниорской сборной страны провалили тест на возраст.

«Нужно положить конец всем этим манипуляциям с возрастом. Они разрушают репутацию камерунского футбола», – сказал функционер.

Сборную Камеруна для игроков не старше 17 лет уличили в нарушении регламента. В команде оказался 21 футболист, которым больше 17 лет. Это показал МРТ-тест на возраст.

Всего в команде 30 футболистов, то есть возрасту соответствовали 9. Остальных камерунцам пришлось заменить.

Команда участвует в отборе на чемпионат африканских наций в соответствующей возрастной категории.

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