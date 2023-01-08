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    Это’О прокомментировал провал тестов на возраст игроками юниорской сборной Камеруна

    Глава Камерунской федерации футбола Самуэль Это’О отреагировал на информацию, что ряд игроков юниорской сборной страны провалили тест на возраст.

    «Нужно положить конец всем этим манипуляциям с возрастом. Они разрушают репутацию камерунского футбола», – сказал функционер.

    • Сборную Камеруна для игроков не старше 17 лет уличили в нарушении регламента. В команде оказался 21 футболист, которым больше 17 лет. Это показал МРТ-тест на возраст.
    • Всего в команде 30 футболистов, то есть возрасту соответствовали 9. Остальных камерунцам пришлось заменить.
    • Команда участвует в отборе на чемпионат африканских наций в соответствующей возрастной категории.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1341

      Hoahin 5 минут назад

      В Африке это рядовое дело, то-то у них на вид 30+ летним **** по паспорту 19 лет))

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      Рейтинг: +284

      Romeo 123 1 час назад

      Сам это скрывал возраст, у них привычное дело

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