«Манчестер Юнайтед» установил внутренний потолок зарплат. В клубе его назвали «правилом Роналду»

Круто) Сами накосячили приглашая за такие деньги ветерана. А теперь за этот косяк потолок влупили остальным работникам, которые как бы не при делах).
Руководство «Манчестер Юнайтед» сделало выводы из кейса с португальским форвардом Криштиану Роналду.
Теперь в клубе вводится внутренний потолок зарплат: никому не будут платить больше 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Это нужно, чтобы не допустить существенной разницы в зарплатах игроков, – именно это случилось с Роналду, который получал намного больше партнеров.
В «МЮ» этот потолок назвали «правилом Роналду».
- Роналду и «Манчестер Юнайтед» расторгли контракт в ноябре.
- После ухода Роналду манчестерцы выиграли все 5 официальных матчей.
- Роналду в декабре подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.
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