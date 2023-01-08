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    «Манчестер Юнайтед» установил внутренний потолок зарплат. В клубе его назвали «правилом Роналду»

    Руководство «Манчестер Юнайтед» сделало выводы из кейса с португальским форвардом Криштиану Роналду.

    Теперь в клубе вводится внутренний потолок зарплат: никому не будут платить больше 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Это нужно, чтобы не допустить существенной разницы в зарплатах игроков, – именно это случилось с Роналду, который получал намного больше партнеров.

    В «МЮ» этот потолок назвали «правилом Роналду».

    • Роналду и «Манчестер Юнайтед» расторгли контракт в ноябре.
    • После ухода Роналду манчестерцы выиграли все 5 официальных матчей.
    • Роналду в декабре подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5573

      TOMSON 1 час назад

      Круто) Сами накосячили приглашая за такие деньги ветерана. А теперь за этот косяк потолок влупили остальным работникам, которые как бы не при делах).

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