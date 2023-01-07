Бердыев назвал цель «Сочи» на остаток сезона

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев поделился планами на остаток чемпионата России.

«Сочи мне знаком, я жил здесь два года.

Планы на оставшуюся часть сезона? Создать боеспособный коллектив, который был у команды в прошлом сезоне. Я ребятам сказал, что на ту команду было приятно смотреть, на то, как она играла как в обороне, так и в атаке. Нам бы хотелось это вернуть», – сказал Бердыев.

Тренер пришел в декабре из иранского «Трактора».

Бердыев дважды брал РПЛ с «Рубином».

«Сочи» идет в РПЛ 9-м.

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