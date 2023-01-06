«Ваша улыбка останется навсегда». Дзанетти отреагировал на смерть Виалли

Бывший игрок «Интера» Хавьер Дзанетти высказался о том, что Джанлука Виалли умер в возрасте 58 лет.

«Ты – это класс, элегантность, уважение. На поле и за его пределами, каждый день. Твоя улыбка останется навсегда.

Покойся с миром, Джанлука», – написал Дзанетти.

С 2017 года Виалли боролся с раком поджелудочной железы.

Форвард забил 16 голов в 59 матчах за сборную Италии.

При Виалли в тренерском штабе сборная Италии выиграла Евро-2020.

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