«Ваша улыбка останется навсегда». Дзанетти отреагировал на смерть Виалли

Бывший игрок «Интера» Хавьер Дзанетти высказался о том, что Джанлука Виалли умер в возрасте 58 лет.
«Ты – это класс, элегантность, уважение. На поле и за его пределами, каждый день. Твоя улыбка останется навсегда.
Покойся с миром, Джанлука», – написал Дзанетти.
- С 2017 года Виалли боролся с раком поджелудочной железы.
- Форвард забил 16 голов в 59 матчах за сборную Италии.
- При Виалли в тренерском штабе сборная Италии выиграла Евро-2020.
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Источник: твиттер Хавьера Дзанетти