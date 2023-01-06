Умер экс-форвард «Ювентуса» и «Челси» Виалли. Ему было 58 лет

Мощный тандем с Манчини.. Золотые 90е..
Бывший нападающий «Ювентуса» и «Челси» Джанлука Виалли скончался в возрасте 58 лет.
У экс-игрока сборной Италии была онкология. «Сампдория», за которую он играл восемь лет, выразила соболезнования родным и близким Виалли.
- В декабре Виалли покинул тренерский штаб сборной Италии.
- Виалли несколько лет боролся с раком поджелудочной железы. Он проходил длительный курс химиотерапии.
- Игрок брал Лигу чемпионов с «Ювентусом».
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