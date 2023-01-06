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    Умер экс-форвард «Ювентуса» и «Челси» Виалли. Ему было 58 лет

    Бывший нападающий «Ювентуса» и «Челси» Джанлука Виалли скончался в возрасте 58 лет.

    У экс-игрока сборной Италии была онкология. «Сампдория», за которую он играл восемь лет, выразила соболезнования родным и близким Виалли.

    • В декабре Виалли покинул тренерский штаб сборной Италии.
    • Виалли несколько лет боролся с раком поджелудочной железы. Он проходил длительный курс химиотерапии.
    • Игрок брал Лигу чемпионов с «Ювентусом».

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    Источник: сайт «Сампдории»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +83

      SunnyDay 27 минут назад

      Мощный тандем с Манчини.. Золотые 90е..

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      Рейтинг: +7660

      mihail200606 59 минут назад

      Хорош был..

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