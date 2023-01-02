Стала известна дата презентации Роналду в качестве игрока «Аль-Насра»

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду прилетит из Мадрида в Эр-Рияд вечером 2 января.
Во вторник днем 37-летний футболист пройдет медосмотр, после чего состоится его официальная презентация.
Ожидается, что португалец выступит с короткой речью.
- Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
- Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
- До этого форвард выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
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