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    Стала известна дата презентации Роналду в качестве игрока «Аль-Насра»

    Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду прилетит из Мадрида в Эр-Рияд вечером 2 января.

    Во вторник днем 37-летний футболист пройдет медосмотр, после чего состоится его официальная презентация.

    Ожидается, что португалец выступит с короткой речью.

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    Источник: Arriyadiyah

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