Стала известна дата презентации Роналду в качестве игрока «Аль-Насра»

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду прилетит из Мадрида в Эр-Рияд вечером 2 января.

Во вторник днем 37-летний футболист пройдет медосмотр, после чего состоится его официальная презентация.

Ожидается, что португалец выступит с короткой речью.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

До этого форвард выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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