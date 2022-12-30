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    Бышовец назвал действующего футболиста, который больше всего похож на Пеле

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался о легендарном бразильском футболисте Пеле.

    «В примере главным может стать учитель, которому можно подражать. Также может быть кумир или пророк. В этом смысле можно сравнить Пеле и Месси.

    Превзойти Пеле по достигнутым достижениям, выиграв три чемпионата мира — конечно, это ставит бразильца выше Месси. Но по игровым качествам Лионель является таким же гениальным игроком, который и смотрится ярче.

    Пеле — игрок классического плана, его действия носили философский характер и были полезными. А что делает аргентинец — удивляет. Его умение сыграть настолько нестандартно в ограниченном пространстве и времени, при этом найти решение, влияющие на качество игры, выходит за рамки», – сказал Бышовец.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    20 цитат Пеле – про футбол, жизнь и величие

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    Источник: Sport24

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