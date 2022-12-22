Юран проведет переговоры с «Рубином» в Казани. Болельщики хотят другого тренера

Надо дать Уткульбаеву шанс,именно так Каррера привёл Спартак к победе.Я далёк от аналогий,но Юрий этого заслужил.
Экс-тренер «Химок» Сергей Юран в ближайшие дни проведет в Казани переговоры о назначении на пост главного тренера «Рубина».
«Переговоры действительно есть, это факт. Но репутация Юрана, мягко говоря, неоднозначная, поэтому окончательного решения на данный момент нет.
Многие болельщики, и не только они, хотели бы, чтобы главным тренером был утверждeн нынешний исполняющий обязанности Юрий Уткульбаев, под руководством которого «Рубин» выиграл две игры из двух на финише первой части чемпионата», – сообщил источник «Чемпионата».
- В ноябре «Рубин» покинул Леонид Слуцкий.
- Юран без работы с лета, когда покинул «Химки».
- «Рубин» идет на 3-м месте в Первой лиге.
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