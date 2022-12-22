Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юран проведет переговоры с «Рубином» в Казани. Болельщики хотят другого тренера

Юран проведет переговоры с «Рубином» в Казани. Болельщики хотят другого тренера

22 декабря 2022, 14:14
3

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран в ближайшие дни проведет в Казани переговоры о назначении на пост главного тренера «Рубина».

«Переговоры действительно есть, это факт. Но репутация Юрана, мягко говоря, неоднозначная, поэтому окончательного решения на данный момент нет.

Многие болельщики, и не только они, хотели бы, чтобы главным тренером был утверждeн нынешний исполняющий обязанности Юрий Уткульбаев, под руководством которого «Рубин» выиграл две игры из двух на финише первой части чемпионата», – сообщил источник «Чемпионата».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
«Рубин» близок к подписанию футболиста, которого не смог купить «Локомотив» 3
Артига объяснил интерес «Рубина» к нападающему ЦСКА 1
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
Источник: «Чемпионат»
Россия. Первая лига Рубин Юран Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1671708947
Надо дать Уткульбаеву шанс,именно так Каррера привёл Спартак к победе.Я далёк от аналогий,но Юрий этого заслужил.
Ответить
моэм
1672031981
Юран и Уткульбаев одногодки .... но последний даже рядом не стоит с Юраном по достижениям как футболиста и как тренера... ссылка автора на мнение "многих" из 1500 болельщиков , за Уткульбаева , выглядит смешно ....зато с Юраном появляется полная уверенность , что Рубин выйдет в РПЛ , и не только вывести , но и навести шороху , а точнее биться за медали .
Ответить
Hero_116
1672033379
Юран самое то
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
3
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
5
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
7
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
2
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
128
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
6
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
10
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
18
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
17
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
2
Все новости
Все новости
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
13:37
1
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
2
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
10:38
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
Вчера, 16:41
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
Вчера, 12:43
10
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
3 сентября
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
3 сентября
2
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
2
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
31 августа
2
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
31 августа
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
31 августа
3
ФотоАутсайдер Первой лиги уволил главного тренера
31 августа
2
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
31 августа
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
29 августа
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+