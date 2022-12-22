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    «Реал» может потратить более 1 миллиарда на подписание Мбаппе

    «Реал» летом вернется к переговорам о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    Мадридский клуб готов потратить крупную сумму на подписание 24-летнего футболиста.

    Общая сумма расходов на трансфер может превысить 1 миллиард евро. Это выкуп француза, его зарплата и различные бонусы.

    • В 2021 году Мбаппе мог перейти в «Реал» бесплатно, но решил продлить контракт с «ПСЖ».
    • Форвард стал серебряным призером ЧМ-2022. Он оформил хет-трик в финале.
    • Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4741

      neveldomha 5 минут назад

      Без газа, зато с антилопой.

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      Рейтинг: +861

      talgatnurzhanov2006 21 минуту назад

      Ужас, сумасшествие, куда катится этот мир если миллиарды уходят на 1 футболёра.

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