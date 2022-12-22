«Реал» может потратить более 1 миллиарда на подписание Мбаппе

«Реал» летом вернется к переговорам о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Мадридский клуб готов потратить крупную сумму на подписание 24-летнего футболиста.

Общая сумма расходов на трансфер может превысить 1 миллиард евро. Это выкуп француза, его зарплата и различные бонусы.

В 2021 году Мбаппе мог перейти в «Реал» бесплатно, но решил продлить контракт с «ПСЖ».

Форвард стал серебряным призером ЧМ-2022. Он оформил хет-трик в финале.

Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.

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