«Реал» может потратить более 1 миллиарда на подписание Мбаппе

«Реал» летом вернется к переговорам о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Мадридский клуб готов потратить крупную сумму на подписание 24-летнего футболиста.
Общая сумма расходов на трансфер может превысить 1 миллиард евро. Это выкуп француза, его зарплата и различные бонусы.
- В 2021 году Мбаппе мог перейти в «Реал» бесплатно, но решил продлить контракт с «ПСЖ».
- Форвард стал серебряным призером ЧМ-2022. Он оформил хет-трик в финале.
- Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.
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Источник: La Gazzetta dello Sport