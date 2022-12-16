Определен лучший игрок «Краснодара» в первой части сезона

Болельщики «Краснодара» выбрали лучшего футболиста команды по итогам первой части сезона.
Первое место в голосовании занял полузащитник Эдуард Сперцян. Его кандидатуру поддержали 22,42% респондентов.
Армянский футболист забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
В топ-3 также вошли вратарь Матвей Сафонов (14,09 %) и хавбек Ильзат Ахметов (10,89%).
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Источник: сайт «Краснодара»