Суперкомпьютер назвал фаворита финала ЧМ-2022

Суперкомпьютер Five Thirty Eight оценил шансы финалистов чемпионата мира-2022 на победу в турнире.
Согласно подсчетам FTE, Аргентина выиграет с вероятностью в 53%, Франция – 47%.
- Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
- Начало – в 18:00 мск.
- В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).
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Источник: Five Thirty Eight