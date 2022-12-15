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    Суперкомпьютер назвал фаворита финала ЧМ-2022

    Суперкомпьютер Five Thirty Eight оценил шансы финалистов чемпионата мира-2022 на победу в турнире.

    Согласно подсчетам FTE, Аргентина выиграет с вероятностью в 53%, Франция – 47%.

    • Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
    • Начало – в 18:00 мск.
    • В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).

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    Источник: Five Thirty Eight

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12190

      DeStar 5 минут назад

      мм, то есть почти 50 на 50)

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