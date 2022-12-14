У Роналду накалились отношения с агентом Мендешем

У нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду по-прежнему есть неопределенность с будущим. Игрок остается без клуба уже порядка месяца.

На этой почве у Роналду накалились отношения с агентом Жорже Мендешем. Представитель пока не обеспечил клиента новой командой.

На этом фоне помочь Роналду может бывший спортивный директор «ПСЖ» Антеру Энрике. Он возглавляет катарскую высшую лигу и может устроить португальского игрока в один из клубов.

Сообщалось, что Роналду на днях должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

В ноябре игрок расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

У Роналду 5 «Золотых мячей».

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира