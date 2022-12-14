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    У Роналду накалились отношения с агентом Мендешем

    У нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду по-прежнему есть неопределенность с будущим. Игрок остается без клуба уже порядка месяца.

    На этой почве у Роналду накалились отношения с агентом Жорже Мендешем. Представитель пока не обеспечил клиента новой командой.

    На этом фоне помочь Роналду может бывший спортивный директор «ПСЖ» Антеру Энрике. Он возглавляет катарскую высшую лигу и может устроить португальского игрока в один из клубов.

    • Сообщалось, что Роналду на днях должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.
    • В ноябре игрок расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
    • У Роналду 5 «Золотых мячей».

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    Источник: AS

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    Сегодня, 13:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14058

      Skull_Boy 28 минут назад

      Все вокруг виноваты, но только не я, а на практике толку нет на поле

      2
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      Рейтинг: +53

      Лев Львов > Skull_Boy 12 минут назад

      Если Мессии станет чемпионом мира, что я ему и желаю от всей души, Кристинка повесится.

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