Пеле в больнице смотрел матч Аргентина – Хорватия. Он поддерживал Месси

Экс-футболист сборной Бразилии Пеле следил за полуфинальной игрой ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией (3:0).

Соответствующее видео в соцсетях опубликовала дочь 82-летнего бразильца Келли Насименто.

Пеле смотрел матч в больничной палате. Судя по прикрепленным анимированным наклейкам, он поддерживал Лионеля Месси.

Месси забил с пенальти и отдал голевую передачу.

Он никогда не выигрывал чемпионат мира.

Пеле – единственный в истории 3-кратный победитель ЧМ.

Он борется с раком толстой кишки.

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