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    Пеле в больнице смотрел матч Аргентина – Хорватия. Он поддерживал Месси

    Экс-футболист сборной Бразилии Пеле следил за полуфинальной игрой ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией (3:0).

    Соответствующее видео в соцсетях опубликовала дочь 82-летнего бразильца Келли Насименто.

    Пеле смотрел матч в больничной палате. Судя по прикрепленным анимированным наклейкам, он поддерживал Лионеля Месси.

    • Месси забил с пенальти и отдал голевую передачу.
    • Он никогда не выигрывал чемпионат мира.
    • Пеле – единственный в истории 3-кратный победитель ЧМ.
    • Он борется с раком толстой кишки.

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    Источник: «Бомбардир»

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