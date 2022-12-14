Пеле в больнице смотрел матч Аргентина – Хорватия. Он поддерживал Месси

Экс-футболист сборной Бразилии Пеле следил за полуфинальной игрой ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией (3:0).
Соответствующее видео в соцсетях опубликовала дочь 82-летнего бразильца Келли Насименто.
Пеле смотрел матч в больничной палате. Судя по прикрепленным анимированным наклейкам, он поддерживал Лионеля Месси.
- Месси забил с пенальти и отдал голевую передачу.
- Он никогда не выигрывал чемпионат мира.
- Пеле – единственный в истории 3-кратный победитель ЧМ.
- Он борется с раком толстой кишки.
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Источник: «Бомбардир»