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    Amazon может купить «Манчестер Юнайтед» у Глейзеров

    Amazon, крупнейшая в мире компания на рынках платформ электронной коммерции, может купить «Манчестер Юнайтед».

    По информации The Athletic, американская компания – один из потенциальных покупателей английского клуба, который был выставлен на продажу семьей Глейзеров.

    • Глейзеры хотят выручить за клуб 7 миллиардов евро.
    • Их семья владеет клубом с 2005 года.
    • «МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ.

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    Источник: The Athletic

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2485

      fakeid 13 минут назад

      их же apple хотела купить пару недель назад? если придёт амазон, то МЮ превратится в спартак. не_гры, трансгендеры, небинарные футболисты в юбках и прочая нечисть.

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      Рейтинг: +807

      3meeeD 1 час назад

      Ещё млять лучше!!! Netflix продайте или Диснею ,.ули там

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