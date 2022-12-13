Amazon может купить «Манчестер Юнайтед» у Глейзеров

Amazon, крупнейшая в мире компания на рынках платформ электронной коммерции, может купить «Манчестер Юнайтед».
По информации The Athletic, американская компания – один из потенциальных покупателей английского клуба, который был выставлен на продажу семьей Глейзеров.
- Глейзеры хотят выручить за клуб 7 миллиардов евро.
- Их семья владеет клубом с 2005 года.
- «МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ.
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Источник: The Athletic