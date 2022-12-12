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    «Пока не лучший». Семин оценил игру Месси на ЧМ-2022

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил, можно ли считать капитана сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата мира-2022.

    «Месси – не лучший игрок этого чемпионата пока что, лучшим будет тот, кто выиграет этот чемпионат мира.

    Я прогнозы не строю, в лотерею не играю. У каждой сборной свои козыри: Хорватия – опыт и высокая квалификация игроков. У Аргентины команда молодая и Месси, который может решить исход любого матча. Хорваты это учтут», – сказал Семин.

    • Месси забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах ЧМ-2022.
    • Аргентина сыграет с Хорватией во вторник в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: «Р-Спорт»

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