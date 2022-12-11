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    Аленичев: «Месси выиграл у Роналду в этом вечном споре. Абсолютная победа!»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

    «С одной стороны, португальцев жаль. Но, с другой, понимаешь, что атмосфера внутри коллектива не слишком хорошая. Ведь писали, что команда не приветствует поведение Криштиану на этом ЧМ. И вот вам результат. Микроклимат испортился из-за поступков одного футболиста.

    Провел ли Роналду в субботу свой последний матч за сборную? У меня есть сомнения. Думаю, еще поиграет.

    Придет новый тренер (вот кто точно уйдет, так это Сантуш) — сядут, поговорят. Все-таки Криштиану — знаковая фигура. Португалии будет полезно, если он и в дальнейшем станет выходить на поле в майке сборной — для ее имиджа, авторитета.

    Но Роналду надо брать пример с Месси. Поведение аргентинца — образец. Вот к чему нужно стремиться. Теперь очевидно, что Лео выиграл в этом вечном споре. Абсолютная победа!», – заявил Аленичев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +85

      Abu Yusuf 6 минут назад

      Как из-за одного неудачного сезона можно сделать такой вывод. Оценку дают по всей дистанции карьеры, а не по конечному этапу. На всей дистанции КриРо был круче, очевидно.

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