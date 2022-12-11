Аленичев: «Месси выиграл у Роналду в этом вечном споре. Абсолютная победа!»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

«С одной стороны, португальцев жаль. Но, с другой, понимаешь, что атмосфера внутри коллектива не слишком хорошая. Ведь писали, что команда не приветствует поведение Криштиану на этом ЧМ. И вот вам результат. Микроклимат испортился из-за поступков одного футболиста.

Провел ли Роналду в субботу свой последний матч за сборную? У меня есть сомнения. Думаю, еще поиграет.

Придет новый тренер (вот кто точно уйдет, так это Сантуш) — сядут, поговорят. Все-таки Криштиану — знаковая фигура. Португалии будет полезно, если он и в дальнейшем станет выходить на поле в майке сборной — для ее имиджа, авторитета.

Но Роналду надо брать пример с Месси. Поведение аргентинца — образец. Вот к чему нужно стремиться. Теперь очевидно, что Лео выиграл в этом вечном споре. Абсолютная победа!», – заявил Аленичев.

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