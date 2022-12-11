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  • Аленичев: «Месси выиграл у Роналду в этом вечном споре. Абсолютная победа!»

Аленичев: «Месси выиграл у Роналду в этом вечном споре. Абсолютная победа!»

11 декабря 2022, 22:45
9

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

«С одной стороны, португальцев жаль. Но, с другой, понимаешь, что атмосфера внутри коллектива не слишком хорошая. Ведь писали, что команда не приветствует поведение Криштиану на этом ЧМ. И вот вам результат. Микроклимат испортился из-за поступков одного футболиста.

Провел ли Роналду в субботу свой последний матч за сборную? У меня есть сомнения. Думаю, еще поиграет.

Придет новый тренер (вот кто точно уйдет, так это Сантуш) — сядут, поговорят. Все-таки Криштиану — знаковая фигура. Португалии будет полезно, если он и в дальнейшем станет выходить на поле в майке сборной — для ее имиджа, авторитета.

Но Роналду надо брать пример с Месси. Поведение аргентинца — образец. Вот к чему нужно стремиться. Теперь очевидно, что Лео выиграл в этом вечном споре. Абсолютная победа!», – заявил Аленичев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Португалия Аргентина Месси Лионель Роналду Криштиану Аленичев Дмитрий
Комментарии (9)
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Abu Yusuf
1670788905
Как из-за одного неудачного сезона можно сделать такой вывод. Оценку дают по всей дистанции карьеры, а не по конечному этапу. На всей дистанции КриРо был круче, очевидно.
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Fialet
1670789512
Алень сильно упал.
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111ax
1670789746
у него как бы возраст уже преклонный для футбола, в 35 он тоже еще был на высоте
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Garrincha58
1670790041
Алень какой вечный спор Роналду на два года старше этого гнома в свои 35 он играл в Ювентусе и забивал больше чем твой Месси
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DOCTOR PENALTY
1670794336
Насчёт Месси, Дима, шёл бы ты со своей оценкой подальше.
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SLADE2019
1670823850
Лично я с пониманием отношусь к словам Аленичева. Ну нравится ему Месси, вот он и по детски оценки дает. Чем бы дитя не тешилось.
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