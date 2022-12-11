Федотов сформулировал лозунг ЦСКА на ближайшее время

В ЦСКА состоялось клубное собрание. На нем сформулировали философию на ближайшее будущее.

«Утверждены ценности ЦСКА, которые приобрели конкретные очертания с приходом Кирилла Брейдо на пост главного по коммуникациям. Это: открытость, честность и искренность. Клуб-семья. «Все для болельщиков», — коротко озвучил главный армейский лозунг Федотов», – передал ход собрания инсайдер Иван Карпов.

ЦСКА идет в РПЛ 5-м.

Сезон возобновится в марте.

ЦСКА не брал титул РПЛ с 2016 года.

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