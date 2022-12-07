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    Роналду ждет предложений от клубов, выступающих в Лиге чемпионов

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не торопится принимать предложение от «Аль-Насра» из Саудовской Аравии.

    Футболист ждет предложений от клубов, выступающих в Лиге чемпионов. Денежная составляющая для португальца сейчас не играет роли – в Европе он готов выступать за любую зарплату.

    Варианты для Роналду в Европе ищет агент Жорже Мендеш.

    • «Аль-Наср» предложил Роналду контракт на 30 месяцев с зарплатой 200 миллионов евро.
    • В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
    • Роналду сейчас выступает на чемпионате мира-2022.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12326

      Алексей З 47 минут назад

      Ради собственного тщеславия готов угробить не один клуб.
      Кто следующий ?

      0
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      Рейтинг: +56

      F@nat1k 1 час назад

      зенит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +355

      Болотоход 2 часа назад

      Жди жди))

      0
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