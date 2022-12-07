Роналду ждет предложений от клубов, выступающих в Лиге чемпионов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не торопится принимать предложение от «Аль-Насра» из Саудовской Аравии.

Футболист ждет предложений от клубов, выступающих в Лиге чемпионов. Денежная составляющая для португальца сейчас не играет роли – в Европе он готов выступать за любую зарплату.

Варианты для Роналду в Европе ищет агент Жорже Мендеш.

«Аль-Наср» предложил Роналду контракт на 30 месяцев с зарплатой 200 миллионов евро.

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

Роналду сейчас выступает на чемпионате мира-2022.

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