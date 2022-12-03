Кирьяков раскритиковал Энрике за его стримы во время ЧМ-2022

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков пожурил коллегу из сборной Испании Луиса Энрике за регулярные стримы во время чемпионата мира-2022. Во время них тренер общается с фанатами.

«Лично я не одобряю такое. У каждого индивидуальный подход. Видимо, Энрике так считает. Не знаю, чем можно аргументировать его стримы. Во время крупного турнира тренер сборной должен быть сконцентрирован на работе. Чем меньше высказываешься о каких-то проблемах, тем лучше для команды.

Когда турнир закончится, пусть высказывается, у каждого есть свое право использовать любую платформу для общения. На таком турнире, как чемпионат мира поставлено многое, поэтому надо вести более закрытый образ жизни», – сказал Кирьяков.

Испания вышла в ллей-офф.

В 1/8 финала испанцы сыграют с Марокко.

«Ленинградец» Кирьякова лидирует в группе Второй лиги.

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