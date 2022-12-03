Участник чемпионата мира-2002 в составе сборной России Дмитрий Сычев рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022.

«Конечно, слежу за чемпионатом мира в Катаре. Думаю, любой футболист следит за таким событием. Я болею за Бразилию, но смотрю все матчи. Хочется посмотреть весь футбол. Сербию тоже поддерживал. Расстроился ли от вылета? Это футбол. Конечно, в последнем матче Швейцария была сильнее.

На данный момент трудно определить фаворита. Всe очень необычно: сроки, подготовка к чемпионату мира. Фаворита трудно определить. Конечно, это Франция, Аргентина, Португалия, Бразилия – они выглядят предпочтительнее», – сказал Сычев.

Бразилия досрочно вышла из группы.

Бразильцы в 1/8 финала сыграют с Южной Кореей.

Команда не брала титул чемпионов мира с 2002 года.

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