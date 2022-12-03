Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сычев рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022

    Участник чемпионата мира-2002 в составе сборной России Дмитрий Сычев рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022.

    «Конечно, слежу за чемпионатом мира в Катаре. Думаю, любой футболист следит за таким событием. Я болею за Бразилию, но смотрю все матчи. Хочется посмотреть весь футбол. Сербию тоже поддерживал. Расстроился ли от вылета? Это футбол. Конечно, в последнем матче Швейцария была сильнее.

    На данный момент трудно определить фаворита. Всe очень необычно: сроки, подготовка к чемпионату мира. Фаворита трудно определить. Конечно, это Франция, Аргентина, Португалия, Бразилия – они выглядят предпочтительнее», – сказал Сычев.

    • Бразилия досрочно вышла из группы.
    • Бразильцы в 1/8 финала сыграют с Южной Кореей.
    • Команда не брала титул чемпионов мира с 2002 года.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Кержаков определил 2 лучших гола группового этапа ЧМ-2022 1
    Аршавин назвал 2 главных фаворитов ЧМ-2022
    2 футболиста сборной Бразилии больше не сыграют на ЧМ-2022
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11