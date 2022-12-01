Во 2-й раз в истории 2 африканские сборные вышли в плей-офф ЧМ

Сборные Сенегала и Марокко сыграют в 1/8 финала ЧМ-2022.

Две африканские сборные вышли в плей-офф чемпионата мира только во второй раз в истории.

Ранее подобное случалось в 2014 году. Тогда групповой этап преодолели Нигерия и Алжир.

На ЧМ-2022 количество африканских сборных в плей-офф может вырасти до 4.

Шансы на выход из группы сохраняют Камерун и Гана.

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