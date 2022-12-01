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    Во 2-й раз в истории 2 африканские сборные вышли в плей-офф ЧМ

    Сборные Сенегала и Марокко сыграют в 1/8 финала ЧМ-2022.

    Две африканские сборные вышли в плей-офф чемпионата мира только во второй раз в истории.

    Ранее подобное случалось в 2014 году. Тогда групповой этап преодолели Нигерия и Алжир.

    • На ЧМ-2022 количество африканских сборных в плей-офф может вырасти до 4.
    • Шансы на выход из группы сохраняют Камерун и Гана.

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    Источник: Gracenote Live

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5459

      AtticusFinch 1 час назад

      Завтра Камерун порвет второй состав Бразилии и Гана себя тоже проявит))и будет 4))

      1
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      ...
      Рейтинг: +4112

      mutabor0992 > AtticusFinch 1 час назад

      ИМХО 4 в 1/8 слишком оптимистично.

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      Рейтинг: +5459

      AtticusFinch > mutabor0992 1 час назад

      Это был сарказм))хотя...Ганцам вполне по силам !

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