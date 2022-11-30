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    Австралия – Дания: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Австралия и Дания назвали стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    Австралия: Райан, Дагенек, Суттар, Роулс, Бехич, Леки, Ирвин, Муй, Гудвин, Дьюк, Макги.

    Дания: Шмейхель, Меле, А. Кристенсен, Андерсен, Р. Кристенсен, Йенсен, Хейбьерг, Линдстрем, Эриксен, Ольсен, Брайтвайт.

    • Игра пройдет на стадионе «Аль-Вакра».
    • Начало – в 18:00 мск.
    • Австралия перед заключительным туром идет на 2-м месте в группе, Дания – 3-я.

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    Источник: Бомбардир.ру

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