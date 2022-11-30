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    ЧМ-2022. Австралия обыграла Данию (1:0) и вышла в плей-офф. Датчане заняли последнее место в группе

    Австралия в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Дании. Гол у Мэттью Леки.

    Австралийцы финишировали в группе вторыми и вышли в плей-офф. Дания заняла последнее место в группе.

    ЧМ-2022. Группа D. 3-й тур

    Австралия – Дания – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Леки, 60.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +707

      Fialet 25 секунд назад

      Так и надо гомосекам. Теперь бы германию домой отправить. С маленькой буквы написал, потому, что это уже не Германия, а хрен знает что.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7062

      Из Твери Леха 10 минут назад

      Вроде хотели из ФИФА уходить. Полдела сделано.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      derrik 2000 11 минут назад

      Уж на что много никаких матчей в начале чемпионата, но этот по "унылости" всех ПОКА переплюнул.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1019

      ARSteven89 31 минуту назад

      Дания в отборе и Дания на турнире - 2 разные команды! Функциональная яма на лицо. Не готовы - вылетаете! Дания не вышла из группы ещё в матче с Тунисом, когда Корнелиус с метра не понял, чем ему забить, и головой ударил, попав мячом в штангу.
      Австралия, ликуйте, задача на турнир выполнена!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4831

      ААМ 32 минуты назад

      Датчане были неготовы к ЧМ и заслужено заняли последнее место в группе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1118

      inzek 46 минут назад

      от всей души поздравляю датчан! награда за пассивный антифутбол нашла своего обладателя)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      САНЁК17 46 минут назад

      Датчане тормозы,атаковали атаковали в итоге получили обратное.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14022

      Skull_Boy 47 минут назад

      Все правильно обосанный автобус домой

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4831

      ААМ > Skull_Boy 31 минуту назад

      Вы хам, однако!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +791

      Алекс636363 48 минут назад

      так датчанам и надо. кто там еще отказывался играть со сборной россии? бумеранг

      3
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      Рейтинг: +14022

      Skull_Boy > Алекс636363 46 минут назад

      Кому нужна твоя Раша,которая таджиков и узбеков обыграть не может

      3
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      Рейтинг: +4831

      ААМ > Skull_Boy 30 минут назад

      Таких датчан Россия в оптимальном составе обыграла бы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +679

      Янвapь 69 > Skull_Boy 25 минут назад

      Ещё одна кастрюлеголовая шкура расчехлилась. Ты на мове курлыкай, петушара, не стесняйся

      4
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