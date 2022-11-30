Так и надо гомосекам. Теперь бы германию домой отправить. С маленькой буквы написал, потому, что это уже не Германия, а хрен знает что.
Австралия в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Дании. Гол у Мэттью Леки.
Австралийцы финишировали в группе вторыми и вышли в плей-офф. Дания заняла последнее место в группе.
ЧМ-2022. Группа D. 3-й тур
Гол: 1:0 – Леки, 60.
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