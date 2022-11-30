Австралия в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Дании. Гол у Мэттью Леки.

Австралийцы финишировали в группе вторыми и вышли в плей-офф. Дания заняла последнее место в группе.

ЧМ-2022. Группа D. 3-й тур

Австралия – Дания – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Леки, 60.

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