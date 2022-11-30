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    Тысячи австралийцев смотрели матч с Данией на площади Мельбурна. Команда вышла в плей-офф

    Несмотря на ночь, в Австралии смотрели матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Дании (1:0).

    Тысячи горожан смотрели игру на центральной площади Мельбурна. Болельщики отпраздновали выход в плей-офф.

    • Австралия во 2-й раз в истории вышла в плей-офф ЧМ-2022.
    • Команду тренирует Грэм Арнольд.
    • В группе Австралия проиграла только Франции (1:4).

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    Источник: Бомбардир.ру

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