Тысячи австралийцев смотрели матч с Данией на площади Мельбурна. Команда вышла в плей-офф

Несмотря на ночь, в Австралии смотрели матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Дании (1:0).
Тысячи горожан смотрели игру на центральной площади Мельбурна. Болельщики отпраздновали выход в плей-офф.
- Австралия во 2-й раз в истории вышла в плей-офф ЧМ-2022.
- Команду тренирует Грэм Арнольд.
- В группе Австралия проиграла только Франции (1:4).
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Новости сборной Австралии на ЧМ-2022
Новости сборной Дании на ЧМ-2022
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Источник: Бомбардир.ру