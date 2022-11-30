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    Саутгейт дал оценку сопернику Англии в 1/8 финала ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о команде Сенегала, с которой предстоит сыграть в плей-офф чемпионата мира.

    «Мы понимаем, что будем считать фаворитами. С этим нужно смириться. Но Сенегал – это очень опасная команда.

    Матч обещает быть очень трудным. Я смотрел их игры. Они очень хорошо организованы и быстры. У них есть индивидуально сильные футболисты», – заявил Саутгейт.

    • Англия и Сенегал сыграют в 1/8 финала ЧМ 4 декабря в 22:00 мск.
    • Англичане выиграли группу с США, Ираном и Уэльсом.
    • Сенегальцы стали вторыми в квартете с Нидерландами, Эквадором и Катаром.

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    Источник: Eurosport

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