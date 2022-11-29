Нидерланды – Катар: стартовые составы на матч ЧМ-2022

Сборные Нидерландов и Катара назвали стартовые составы команд на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Нидерланды: Нопперт, Тимбер, ван Дейк, Аке, Дюмфрис, Гакпо, Депай, Классен, де Рон, Блинд, Ф. де Йонг.
Катар: Баршам, Мигел, Абделькарим, Абделазиз, Аль‑Хайдос, Акрам, Хомам, Буалем, Мохаммед, Альмоэз, Мадибо.
- Игра пройдет на стадионе «Аль Бейт».
- Начало – в 18:00 мск.
- Нидерланды набрали 4 очка в 2 турах ЧМ, Катар – 0.
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Источник: сайт ФИФА