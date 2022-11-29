Неймар назвал лучшего полузащитника современного футбола

Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о партнере по сборной Бразилии Каземиро, который забил единственный гол в матче ЧМ-2022 со Швейцарией (1:0).

«Каземиро уже давно лучший полузащитник в мире», – написал Неймар.в твиттере.

Каземиро забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 22 матчах сезона.

Рыночная стоимость 30-летнего хавбека – 50 миллионов евро.

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