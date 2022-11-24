Жуниньо назвал слабое место сборной Бразилии

Экс-футболист сборной Бразилии Жуниньо порассуждал о составе национальной команды.

«У бразильцев хорошо сбалансированный состав. Надежная и опытная защита, креативный центр поля и атака с выдающимися техническими навыками.

Бразилия – один из фаворитов чемпионата мира, но это не значит, что у нее нет слабых мест. Лучший способ оказать давление на команду – это атаковать с флангов», – считает Жуниньо.

Бразилия в группе ЧМ-2022 сыграет с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Матч с сербами состоится в четверг в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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