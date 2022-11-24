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    Неймар обратился к болельщикам перед стартом Бразилии на ЧМ-2022

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар высказался в преддверии матча с Сербией.

    «Мечтать, стремиться и делать приоритетом свои задачи – это не принижение соперников, а обозначение целей, которых хочешь добиться. Завтра начинаем» – написал Неймар в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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