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    Левандовски назвал фаворита ЧМ-2022

    Форвард сборной Польши Роберт Левандовски считает Аргентину фаворитом чемпионата мира-2022.

    «Аргентина является фаворитом не только нашей группы, но и всего турнира. Мы это понимаем. Тем более, Лионель Месси находится в очень хорошей форме. Мы знаем, с кем нам предстоит встретиться», – цитирует игрока телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на SportsCenter.

    • Помимо Аргентины и Польши в этой группе есть Саудовская Аравия и Мексика.
    • Аргентина не брала ЧМ с 1986 года.
    • Турнир стартует 20 ноября.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    18.11.2022 23:36
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