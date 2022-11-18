Левандовски назвал фаворита ЧМ-2022

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски считает Аргентину фаворитом чемпионата мира-2022.

«Аргентина является фаворитом не только нашей группы, но и всего турнира. Мы это понимаем. Тем более, Лионель Месси находится в очень хорошей форме. Мы знаем, с кем нам предстоит встретиться», – цитирует игрока телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на SportsCenter.

Помимо Аргентины и Польши в этой группе есть Саудовская Аравия и Мексика.

Аргентина не брала ЧМ с 1986 года.

Турнир стартует 20 ноября.

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