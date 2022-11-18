Делайте ставки на ЧМ-2022 каждый день и получите миллион от «Фонбет»

Букмекерская компания «Фонбет» предлагает своим клиентам превратить восточную сказку с волшебной лампой в реальность! Совершайте ставки на матчи чемпионата мира каждый день, трите Лампу удачи и получайте гарантированные призы вплоть до одного миллиона рублей!

Общая сумма ежедневных ставок должна составлять не менее 2000 рублей. Минимальный коэффициент – 1,80. Сумма одного пари не должна быть меньше 500 рублей.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!