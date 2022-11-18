В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на интервью Роналду

«Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление в связи с выходом полной версии интервью Криштиану Роналду.
«Сегодня утром «МЮ» предпринял соответствующие шаги в ответ на недавнее интервью Роналду.
Мы не будем давать дальнейшие комментарии до тех пор, пока этот процесс не будет завершен», – говорится в заявлении клуба.
- Контракт португальца с «Юнайтед» истекает летом 2023 года.
- Есть вероятность, что стороны расторгнут соглашение.
- Роналду в интервью раскритиковал клуб, главного тренера Эрика тен Хага и других.
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Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»