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    В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на интервью Роналду

    «Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление в связи с выходом полной версии интервью Криштиану Роналду.

    «Сегодня утром «МЮ» предпринял соответствующие шаги в ответ на недавнее интервью Роналду.

    Мы не будем давать дальнейшие комментарии до тех пор, пока этот процесс не будет завершен», – говорится в заявлении клуба.

    • Контракт португальца с «Юнайтед» истекает летом 2023 года.
    • Есть вероятность, что стороны расторгнут соглашение.
    • Роналду в интервью раскритиковал клуб, главного тренера Эрика тен Хага и других.

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    Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»

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