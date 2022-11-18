Роналду рассказал, в каком возрасте хочет закончить карьеру

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру.

«Я хочу играть еще два или три года. Это максимум. Хочу закончить карьеру в 40. Считаю, это хороший возраст... Но неизвестно, каким будет будущее», – сказал Роналду.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «Юнайтед» истекает летом.

Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».

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