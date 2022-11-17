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    «Я фрукт, кусочек которого люди хотят откусить». Роналду – о популярности в соцсетях

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о своей успешности в социальных сетях.

    «Это не только потому, что я хорошо играю в футбол. Остальное тоже имеет значение. Нужно быть харизматичным и хорошо выглядеть.

    Я тот фрукт, кусочек которого люди хотят откусить», – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «МЮ» истекает летом.
    • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».

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    Источник: Manchester Evening News

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3262

      acor94 21 минуту назад

      У меня складывается впечатление, что это болезнь. И боюсь, что как только он столкнётся с реальностью, может не выдержать и покончить жизнь самоубийством.

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      Рейтинг: +17817

      Cleaner 1 час назад

      Подпорченный ты ФРУКТ, Роналду...(

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