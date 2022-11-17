«Я фрукт, кусочек которого люди хотят откусить». Роналду – о популярности в соцсетях

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о своей успешности в социальных сетях.
«Это не только потому, что я хорошо играю в футбол. Остальное тоже имеет значение. Нужно быть харизматичным и хорошо выглядеть.
Я тот фрукт, кусочек которого люди хотят откусить», – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.
- В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «МЮ» истекает летом.
- Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: Manchester Evening News