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    Роналду объяснил, почему пропустил предсезонную подготовку «МЮ»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, с чем было связано его отсутствие на предсезонных сборах команды.

    «Моя дочь оказалась в больнице. Я поговорил с руководством, и сложилось впечатление, что они мне не поверили. Это меня огорчило.

    Я никогда не поставлю футбол выше здоровья моей семьи. Ни сейчас, ни спустя десять лет. И мне было по-настоящему неприятно, что они усомнились в моем слове.

    Мы провели в больнице неделю, потому что у Беллы были большие проблемы. Поэтому я пропустил предсезонку. Я не мог оставить свою семью», – объяснил португалец.

    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Юнайтед» истекает летом.
    • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».

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    Источник: твиттер Пирса Моргана

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