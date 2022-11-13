Мележиков рассказал об обращении в ФИФА по долгу «Вест Хэма» за Крала

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ходе работы по взысканию задолженности с «Вест Хэма» за аренду полузащитника Алекса Крала.

«ФИФА по делу Крала запросила дополнительные материалы. Сейчас мы на эти материалы отвечаем. Думаю, что через дней десять будет решение, но пока его нет. Надеюсь, что во второй половине ноябре мы все узнаем. Но это зависит не от нас, а от них», – сказал Мележиков.

Крал был в аренде в «Вест Хэме» в прошлом сезоне.

Сейчас игрок выступает за аутсайдера Бундеслиги «Шальке».

Летом игрок должен вернуться в «Спартак».

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