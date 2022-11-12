Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Хвича отреагировал на сравнения с Марадоной

    Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о том, что его сравнивают с Диего Марадоной.

    «Думаю, что никто не может сравниться с ним, он был легендой футбола. Очень трудно представить, что в будущем появится такой футболист, как Марадона.

    Безусловно, я очень рад, когда болельщики сравнивают меня с Диего. Это очень много значит для меня и заставляет чувствовать повышенную ответственность.

    Когда вас сравнивают с таким игроком, вы можете только гордиться этим и быть счастливым», – заявил грузинский футболист.

    • В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.
    • «Наполи» купил его летом за 10 миллионов евро.
    • Ранее полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Хвича – в топ-10 самых дорогих футболистов Серии А по версии Transfermarkt 3
    Хвича за полгода подорожал в 4 раза – с 15 до 60 миллионов 4
    Салуквадзе: «Слышал, что Хвичей интересовался Анчелотти. Он уже стоит 100 миллионов» 2
    Источник: Calcio Napoli 24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11