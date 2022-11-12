Хвича отреагировал на сравнения с Марадоной

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о том, что его сравнивают с Диего Марадоной.
«Думаю, что никто не может сравниться с ним, он был легендой футбола. Очень трудно представить, что в будущем появится такой футболист, как Марадона.
Безусловно, я очень рад, когда болельщики сравнивают меня с Диего. Это очень много значит для меня и заставляет чувствовать повышенную ответственность.
Когда вас сравнивают с таким игроком, вы можете только гордиться этим и быть счастливым», – заявил грузинский футболист.
- В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.
- «Наполи» купил его летом за 10 миллионов евро.
- Ранее полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
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Источник: Calcio Napoli 24