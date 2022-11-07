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  • «Получается как день сурка. При любой ситуации он сидит». Агент Тюкавина – об игровом времени форварда в «Динамо»

«Получается как день сурка. При любой ситуации он сидит». Агент Тюкавина – об игровом времени форварда в «Динамо»

7 ноября 2022, 09:09
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Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о количестве игровой практики своего клиента в московской команде.

– С «Локомотивом» Тюкавин сыграл 8 минут, с «Химками» – 19 и с «Ростовом» – 21. При этом у него два гола и две результативные передачи. Учитывая результативность, Константину достаточно этого времени? Или есть недовольство?

– Конечно, недоволен. Давайте теперь надеяться, что дадут не 21, а 23 минуты. Вы подкалываете? Он же сказал в интервью, что практически не играет.

Получается как день сурка. При Шварце у них была честная конкуренция с Грулевым. Были понятны правила игры: если Грулев забивал, потом выходил на 60 минут, а Костя получал 30 минут. Если Костя себя за эти полчаса проявлял, затем получал час.

А здесь как будто кто-то купил абонемент. При любой ситуации он сидит. Но то, что считает агент – на это наплевать, тренер отвечает за результат.

Если поделить игровое время Тюкавина на голевые действия, у него нормальная статистика. Вот Сычевой – один из лучших бомбардиров, но с «Химками» его вообще не видно было.

А Костя когда выходит, ни разу не выдавал провального матча. Он и работает больше на тренировках, и выходит доказывает. Не знаю, что должно произойти, чтобы ему больше игрового времени давали.

– Это повод подумать зимой о смене клуба?

– Нет, не повод. У нас есть действующий контракт, «Динамо» выполняет все условия. Наоборот, хочется в «Динамо» себя проявлять. Но Костя выходит, забивает и ждет ответной реакции.

А получается как день сурка, непонятно, что надо сделать, чтобы ему доверяли минут 50-60 играть. Может, не все рекорды, бонусы набрал второй нападающий, не знаю.

Хорошо, что у Кости характер сильный. Он не ломается, не психует, выходит и делает свою работу, не убирает ноги, не изображает ни дельфина, ни русалку.

Выходит, цепляется. Посмотрим, команда проиграла, может, какие-то выводы сделают.

  • 20-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
  • В этом сезоне он провел 19 матчей (693 минуты), забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (2)
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portero
1667811849
С ЦСКА будет играть, а может там заносить надо, чтоб играть, ты же агент выясни...
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Мортус
1667839195
Достал этот упырь ныть. Тренер нормально подводит Костю с стартовому составу. Парню 20 лет. Он что, хочет чтобы его заездили насмерть?
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