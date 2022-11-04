«Наполи» сообщил о травме Хвичи. Он не сыграет с «Аталантой»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия пропустит гостевой матч 13-го тура Серии А против «Аталанты».
Грузинский футболист не сыграет из-за приступа острой боли в пояснице.
Сроки восстановления 21-летнего полузащитника пока неизвестны.
- В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.
- «Аталанта» примет «Наполи» в субботу, 5 ноября, в 20:00 мск.
- Команды занимают два первых места в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Источник: сайт «Наполи»